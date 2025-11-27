サンワサプライは11月25日、1つのボタンに最大8つの機能を割り当てられる、小型Bluetoothプログラマブルボタン（型番：400-MAB211BK）を発売した。直販価格は3,180円。

指でつまめるサイズのコンパクトな四角いマルチメディアコントローラー。プログラマブルボタンとしても、楽譜や電子書籍のページターナー（ページめくり用ボタン）としても活用でき、手だけでなく足による操作にも対応する。デバイスとの接続はUSBケーブル（有線）、Bluetoothの2通りに対応。

本体には4つのモードがあり、それぞれでシングルクリック／ダブルクリック操作が行え、最大8機能を設定可能。マウス操作のクリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動などのほか、キーボードのショートカット、プレゼン時のパワーポイント操作など、多様な機能を割り当てられる。

機能はWindows PCの専用ソフトで設定。設定は本体メモリーに記録されるため、別のデバイスへつないだ際も同じ操作が行える。

本体サイズはW5.5×D5.2×H3cm、重さは約37g。対応OSはWindows 11／10、iPadOS 17／18、Android 13～15。