東京・八重洲でデル新製品イベント開催中、SNS投稿でポータブルモニターが当たる

デル・テクノロジーズは2月20日、東京駅構内のイベントスペースで「デル・テクノロジーズ 体験イベント ～この春、才能サクサク咲かせよう～」を開始しました。実施に先駆けて関係者向けの内覧が行われたので、マイナビニュースも見てきました。
4月から始まる新生活需要を見込んでPCメーカー各社では販促を強化しており、デルでも多くの人通りがある場所でイベントを実施しているという形。今年はインテルがノートPC向けの新プロセッサを発表したのでフラッグシップモデルでの搭載が見られたほか、ゲーミングPCから普及価格帯モデルの展示機まで充実させました。発売当初から大きな反響をうけて納期がのびてしまっているという新モデルの実機も展示されており、実際に触ってみることが可能です。
来場者向けの特典として、現地では抽選施策も用意。桜のオブジェクトの前で撮影した写真をAIでアレンジしたオリジナルステッカーを作成できるブースも用意し、SNSに投稿することでオリジナルグッズをもれなくプレゼントします。
ちなみに開催場所の「東京駅イベントスペース」と検索すると改札の中だったり外だったり情報が錯綜していますが、改札の外です。東京駅の東側、「八重洲中央口」に向かって歩いていけばすぐ見つかるはず。駅構内をウロウロするよりも、わかりにくい場合は外から入ったほうがわかりやすいかもしれません。
開催概要
- 開催期間：2026年2月20日（金）～ 2月23日（月）
- 開催時間：10:00～20:00
- 開催場所：JR東京駅JR東海 東京駅イベントスペース（八重洲コンコース）
- 住所：東京都千代田区丸の内1
- 参加費：無料