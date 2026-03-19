ソニーネットワークコミュニケーションズは3月19日、モバイル通信サービス「NUROモバイル」において、マイナンバーカードを用いた公的個人認証（JPKI）でeSIMを申し込んだ場合、最短10分で利用開始（開通）できる運用を本格的に開始した。

NUROモバイルは、オンライン申込時の本人確認方法として公的個人認証サービス（JPKI）を2025年10月に導入するなど、審査方法・利用者情報登録プロセスの抜本的な見直しを進めてきた。これまで、申し込み後最短1時間半としていた利用開始（開通）までの時間が、最短10分へと大幅に短縮された。

最短10分とする時間に、契約者が実施するeSIMのプロファイル設定やAPN設定の時間は含まれていない。また、22時～翌1時の申し込みは最短10分の対象外となる。

音声通話付きプランをMNPで申し込む場合、利用中の携帯電話会社のMNP予約番号の発行タイミングによっては利用開始までに時間がかかることがあるほか、20時30分～翌9時の申し込みは最短10分の対象外となる。