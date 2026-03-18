日本たばこ産業（JT）は、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」の定番カラー4種のスターターキットを、メーカー希望小売価格2,980円から期間限定で1,480円に値引きするキャンペーンを開始した。実施期間は5月3日まで。

Ploom AURAスターターキット 期間限定特別価格キャンペーン

対象はジェットブラック・ローズゴールド・ネイビーブルー・ルナシルバーの定番カラー4種で構成するプルーム・オーラ・スターターキット。内容物はデバイス、クリーニングスティック、USB Type-Cケーブル。ACアダプタは別売（980円）となっている。数量限定のリミテッドカラーシリーズは本キャンペーンの対象外だ。

「Ploom AURA」はJT独自の加熱技術「SMART HEATFLOW」により、たばこ葉の喫味成分を余すことなく抽出し、ひと吸い目からラストまで本来の味と吸いごたえを楽しめる加熱式たばこ用デバイス。「HEAT SELECT SYSTEM」により4つの加熱モードを選択でき、好みに応じた一服が可能。繊細で有機的な曲線とコンパクトでスリムなフォルムにより、美しさと実用性を兼ね備えたデザインに仕上げている。累計販売数量は2026年1月時点で400万台を突破しており、JT史上最速の達成となった。

販売店舗は、全国のPloom Shop（銀座店、名古屋店、なんば店、天神店）、Ploom STAND、コンビニエンスストア一部たばこ販売店等。CLUB JTオンラインショップ、CLUB JT公式ONLINE SHOP楽天市場店、CLUB JT公式オンラインショップヤフー店でも取り扱う。