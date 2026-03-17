Intelは3月17日(米国時間)、モバイル向けプロセッサの新製品として、「Core Ultra 200HX Plus Series」を発表した。「Core Ultra 9 290HX Plus」と「Core Ultra 7 270HX Plus」の2モデルをラインナップする。今月11日に発表したデスクトップ向けの「Core Ultra 200S Plus Series」に続き、モバイル向けハイエンドプロセッサにも性能を強化した「Plus」版がリリースされたかっこうだ。

Core Ultra 200HX Plus Series

モバイル向けCore Ultraのなかでも、Core Ultra 200HXは従来から高度なゲーム、ストリーミング、コンテンツ制作、ワークステーション用途に最適化されたハイエンドプロセッサだ。

今回のCore Ultra 200HX Plusでは、ダイ間周波数が従来比で最大900MHz向上し、CPU/メモリコントローラ間のリンク速度が向上することで、システム遅延が低減され、ゲームパフォーマンスが改善している。また、プロセッサの1サイクルあたりの命令数(IPC)とユーザーパフォーマンスを向上させる最適化技術「Intel Binary Optimization Tool(Intel BOT)」のサポートなども追加している。ほか高度な接続機能として、Intel Wi-Fi 7、Intel Wireless Bluetooth 5.4、Intel Thunderbolt 5もサポートする。

デスクトップ向けの「Core Ultra 200S Plus Series」に続き、モバイル向けでも「Plus」をリリース

D2Dクロックの向上やIntel BOTのサポートなどが主な違い









Intelが公開した性能ベンチマークテストの結果。前世代のCore Ultra 9 285HXと比較して、ゲーム性能が最大8%向上し、シングルスレッド性能は最大7%向上。Core i9-12900HXからアップグレードと想定すると、ゲーム性能が最大62%向上、シングルスレッド性能は最大30%向上するという

Core Ultra 200HX Plus Seriesの主なスペックを、既存モデルと並べた一覧表

Core Ultra 200HX Plus SeriesのOEM向け出荷は始まっており、これを搭載する製品は、本日3月17日より、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、MSIら、主要なPCメーカーが順次発売を表明している。