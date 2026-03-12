Intelは米国時間の3月11日、ゲーミングデスクトップPC向けをうたう新CPU、Core Ultra 200S Plusシリーズの最初の製品として、「Core Ultra 7 270K Plus」と「Core Ultra 5 250K Plus」を発表した。現行のCore Ultra 200Sシリーズと比較すると上位モデルと言える仕様で、E-core数が増量されているなど、性能が強化されている。3月26日に発売予定で、価格は前者が299ドル、後者が199ドル。
今回のCore Ultra 200S Plusシリーズ、開発コードネームは「Arrow Lake-S Refresh」とされ、ソケットはArrow Lake-SベースのCore Ultra 200Sシリーズと共通のLGA1851。チップセットも既存のIntel 800チップセットに対応している。Arrow Lake-Sとの主な違いは以下の通り。
- E-coreが1クラスタ分増えた
- 動作クロックが引き上げられた
- D2Dクロックが引き上げられた ※SoCのダイ間のレイテンシが改善
- DDR5-7200メモリのサポート ※従来はDDR5-6400
- 4Rank CUDIMMのサポート ※1モジュール最大128GB
特に、Arrow Lake-Sの同等モデルから4コア、1クラスタ分増やされている物理的なE-coreの増量が目立つ。動作クロックも、ベースクロックではCore Ultra 7 270K Plusが、既存モデルで最上位のCore Ultra 285Kと同等まで引き上げられている。以下に、Arrow Lake-Sとのスペック比較表を掲載しておく。
|Core Ultra 9 285K
|Core Ultra 7 270K Plus
|Core Ultra 7 265K
|Core Ultra 5 250K Plus
|P-core数
|8
|8
|8
|6
|E-core数
|16
|16
|12
|12
|スレッド数
|24
|24
|20
|18
|最大クロック
|5.7GHz
|5.5GHz
|5.5GHz
|5.3GHz
|ベースクロック
|3.7GHz
|3.7GHz
|3.9GHz
|4.2GHz
|対応メモリ
|DDR5-6400
|DDR5-7200
|DDR5-6400
|DDR5-7200
|PBP
|125W
|125W
|125W
|125W
|MTP
|250W
|250W
|250W
|250W
以下は、Core Ultra 200S Plusシリーズを、競合するAMDのRyzen 9000シリーズおよび既存のCore Ultra 200Sシリーズと比較したという、インテル公開の性能ベンチマークデータだ。既存モデルに対しゲーミング性能が平均13～15％ほど高いとアピールしており、同価格帯のRyzenに対しマルチスレッド性能で圧倒的に勝るというデータが示されている。