DMM GAMESを運営する合同会社EXNOAは3月11日、マイニンテンドーストアにてNintendo Switch向け「DMM GAMES スプリングセール 第一弾」を開始した。セール期間は3月11日～3月25日 23:59まで。

DMM GAMES スプリングセール 第一弾

セール対象タイトルと割引内容は以下のとおり。

『終天教団 デジタルデラックスエディション』（Nintendo Switch版のみ対象）

通常価格9,180円がセール価格6,426円（30％OFF）に。EXNOA/Neilo Inc.が手がけた本作は今回が初のセール対象となる。

『刀剣乱舞無双 ＋ シーズンパスセット』

通常価格15,202円→セール価格7,601円（50％OFF）

『アトミクロップス デラックスエディション』

通常価格3,960円→セール価格792円（80％OFF）

『チルドレン・オブ・モルタ ～家族の絆の物語～ コンプリートエディション』

通常価格4,290円→セール価格1,287円（70％OFF）

『ヴァンパイア：ザ・マスカレード スワンソング デラックスエディション』

通常価格5,980円→セール価格1,794円（70％OFF）

『きみのまちサンドロック・デラックスエディション』

通常価格7,480円→セール価格3,740円（50％OFF）