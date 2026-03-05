パソコン工房「決算ウルトラ還元祭」開始！ 3月31日までの期間限定で人気ゲーミングPCなど対象製品で還元

ユニットコムは3月5日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗でパソコン工房会員限定のキャンペーン「決算ウルトラ還元祭」を開始した。実施期間は3月31日（火）まで。
期間中、対象の新品PCを購入することで参加できるキャンペーン施策。構成に応じて最大3万円分の還元が付与されるというもので、店舗では店舗で利用できる商品券、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元が行われる。なお、対象機種や還元方法は店舗やWEBサイトによって異なっている。
- 「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell（NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q）」を搭載した新品デスクトップPC：30,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5090（GeForce RTX 5080）」を搭載した新品デスクトップPC：10,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell（NVIDIA RTX 2000 Ada）」を搭載した新品デスクトップPC：8,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5070（GeForce RTX 4070 SUPER・NVIDIA RTX A400）」を搭載した新品デスクトップPC：7,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5060（GeForce RTX 4060・AMD Radeon RX 9060 XT・AMD Radeon RX 9060）」を搭載した新品デスクトップPC：5,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 5（インテル Core i5・AMD Ryzen 5）」を搭載した新品デスクトップPC：2,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core i3」を搭載した新品デスクトップPC：2,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5090」を搭載した新品ノートPC：15,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載した新品ノートPC：7,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5050」を搭載した新品ノートPC：5,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 5（インテル Core 5・インテル Core i5）」を搭載した新品ノートPC：5,000円分相当還元