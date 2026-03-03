ミライスピーカーは3月3日、Bluetooth機能を備えた手元スピーカー「Carry by MIRAI SPEAKER」（キャリー・バイ・ミライスピーカー）を発売した。直販価格は24,750円。

Carry by MIRAI SPEAKER

周辺雑音を抑制しながら人の声の帯域を強調する「言葉くっきり機能」でテレビの音声を明瞭に聞けるほか、Bluetooth接続でスマホなどとつなぎ音楽も楽しめる手元スピーカー。10W（5W×2）のアンプ出力や背面パッシブラジエーターを備え、使い方に合わせて接続先のサウンドを再生できる。

本体はファブリックの質感と直線的な操作パネルを組み合わせ、空間に溶け込みやすいデザインとした。上部には着脱式の持ち手も備え、バッテリー駆動により好きな場所に持ち運んで使える。カラーはブラックとグレーのバイカラー。

機能面では3Dサウンド機能、LR反転機能、60分スリープタイマー、入力切替ボタン機能などを搭載。言葉くっきり機能は強弱の2段階で設定できる。

同社が高齢者・難聴者向けに開発した「ミライスピーカー」シリーズはその利用者層ゆえに、不慣れな人でもつなぎやすい有線モデルのみ用意していた。新製品の「Carry by MIRAI SPEAKER」はユーザーから「自由に持ち運んでテレビの言葉を楽しみたい」「スマホとつないで音楽も楽しみたい」といった要望に応えるワイヤレススピーカーとなる。

本体サイズはW218×H100×D65mm、重さは約800g。本体を充電できる送信機兼充電台のベースユニットには、HDMI入力、光デジタル音声入力、アナログ音声入力（3.5mmステレオミニジャック）端子を搭載。本体スピーカーにはアナログ音声入力、ヘッドホン出力端子を装備する。

製品には専用ACアダプター、USB-Cケーブル、3.5mmアナログ音声ケーブル、角型光デジタルケーブルなどが付属する。

本体と同梱品など