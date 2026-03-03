KDDIは3月3日、京セラ製タフネススマートフォン「TORQUE G07」（2026年3月18日発売予定）について、au Online Shopでの販売価格および割引施策を発表した。

TORQUE G07

販売価格は131,800円で、他社からのりかえ（MNP）では所定の条件を満たすことで実質負担額が41,800円となる。

既存のauユーザー向けには、3月18日から5月11日まで「TORQUE G07機種変更おトク割」を実施。条件を満たした場合に最大22,000円の割引が適用される。この割引には「5G機種変更おトク割（最大5,500円）」も含まれている。

TORQUE G07は、シリーズ史上最多となる37項目の耐久試験をクリアし、従来以上のタフネス性能を実現。シリーズで初めて衛星通信サービス「au Starlink Direct」にも対応し、山間部や海上などセルラー圏外でも通信が可能となる。

カメラ性能も強化され、約5,000万画素のメインカメラに加え、影を自動で消すAI機能「影消し」やフレームイン録画など、アウトドア撮影を意識した新機能を搭載。また、本体カラーはレッド・ブラック・オリーブの3色で展開されるほか、別売パネルを組み合わせることで全5色の着せ替えにも対応する。