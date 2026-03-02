シャオミ・ジャパンは3月2日、スマートタグ「Xiaomi Tag」を発表した。Appleの「探す」ネットワークと、Googleの「Find Hub」ネットワークの両方に対応するのが特徴。本体にはストラップやキーリングなどを通せる空間も用意し、さまざまなものに取り付けやすい。IP67の防塵/防水性能も備える。

価格は単品が1,980円、4個セットが5,980円。すでに販売中。

持ち物の紛失防止を目的とした小型トラッカーデバイス。Appleの「探す」ネットワークとGoogleの「Find Hub」ネットワークに対応し、使っているスマートフォンのOSを問わず位置検出が可能。家族や友人との共有機能を備え、複数人で1つのタグを探すといった使い方もできる。

本体サイズは46.5×31×7.2mmで、ストラップやキーリングなどを通せる空間も用意する。

プライバシー面も配慮し、見知らぬタグが一定時間一緒に移動している場合、警告を出すトラッキング防止機能を搭載する。

本体は約10gと軽量ながら、IP67等級の防塵・防水性能を備えている。電源はボタン電池（CR2032）で、バッテリー寿命は最大で1年以上。アプリから電池残量低下の通知も受け取れる。