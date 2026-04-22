新製品の注目ポイント！ 特徴1： 厚み1.74mmのカード型モデルが注目、ワイヤレス充電対応も◎

厚み1.74mmのカード型モデルが注目、ワイヤレス充電対応も◎ 特徴2： クリップ型モデルはUSB-Cで充電可能

クリップ型モデルはUSB-Cで充電可能 特徴3： カード型モデル、クリップ型モデルともにIP66の防塵防水仕様

ソースネクストは4月21日、スマートタグ「Pebblebee Gen5」シリーズを発表した。厚みを1.74mmに抑えたカード型と、カギなどに直接取り付けられる小型のクリップ型の2種類を用意する。どちらも、IP66の防塵防水仕様となる。価格はいずれも5,390円で、すでに販売中。

iPhoneの「探す」（Apple Find My」とAndroidの「Find Hub」の両方に対応するスマートタグ。カード型モデルは、前モデル比で約40％の薄型化を図り、厚さはわずか1.74mmに抑えた。内蔵バッテリーはワイヤレス充電に対応し、専用ケーブルなどを管理する必要なく充電器に置くだけで充電できるようにした。フル充電時の駆動時間は最大12カ月。

クリップ型は、アラーム音量を88dBから97dBへ引き上げたのが特徴。バッテリーの充電はUSB Type-C。デバイス表面上のロゴを連続で押すと防犯ブザーとして作動するアラート機能も備える。フル充電時の駆動時間は最大18カ月。重さは10g。

カギなどに直接取り付けられるクリップ型モデル

別途ケースなどを用いることなくさまざまなものに固定できる

両モデルとも、背面のQRコード経由で発見者が持ち主へメッセージを送れる仕組みを備える。ストーカー対策機能も備えており、登録外のデバイスが一緒に移動した場合に通知する仕組みを備える。