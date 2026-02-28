iPhoneにおいて「管理対象ネットワーク」とは、会社や学校などの組織によって管理されるWi-Fiアクセスポイントを指します。その設定/制御は会社や学校の運用担当者が行うため、ふだん一般ユーザが目にすることはありません。

所属組織によって設定された管理対象ネットワークは、Appleが提供するモバイル端末一元管理システム「MDM(Mobile Device Management)」によって制御されます。組織のポリシーに従い運用されるため、ユーザの判断で設定変更したり削除したりすることはできません。

自分のiPhoneが会社や学校の管理下になくても、利用する通信キャリアによっては公衆Wi-Fiのアクセスポイントが管理対象ネットワークとして登録されることがあります。「設定」→「一般」→「Wi-Fi」画面にある「編集」ボタンをタップし、画面の最下部までスクロールすると、「0001docomo」や「au_WiFi2」などといった文字列が表示されれば、それが管理対象ネットワークです。

通信キャリアが提供する管理対象ネットワークも、一般ユーザが設定変更したり削除したりすることはできませんが、「設定」→「一般」→「VPNとデバイス管理」画面に構成プロファイルが表示されていれば削除できることがあります。削除できなくても、対象のネットワークの設定画面にある「自動接続」スイッチをオフにすれば事実上無効化できるため、気にする必要はないでしょう。