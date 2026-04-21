HTC NIPPONは4月21日、スマートグラス「VIVE Eagle」を日本で発表した。前面にカメラを搭載しており、目の前の被写体を認識してAIが解説する、異なる言語の看板などをAIが自国語に翻訳して解説する、といった機能が利用できる。マイクも内蔵しており、スマホを手にすることなくAIに問いかけたりできる。

眼鏡のデザインやカラーリング、質感を高め、洗練されたファッションアイテムとして若年層が好んで利用するようにした。フレームの重量もわずか49gに抑えた。軽量化を図るため、各社のスマートグラスで採用が進む透過型ディスプレイは搭載しない。

価格は、サングラスレンズかクリアレンズを装着した製品が82,500円、太陽光に当たると濃度が増す調光レンズを装着した製品が98,000円。発売は4月24日で、auの実店舗やオンラインショップでau公式アクセサリー「au +1 collection」として販売するほか、ヤマダデンキでも取り扱う。

スマホに手を伸ばすことなく、必要な情報へハンズフリーで素早くアクセスすることを狙ったAIグラス。音声操作や各種AI機能を活用することで、情報の確認、コミュニケーション、記録などを、よりスムーズに行える。ディスプレイは搭載しておらず、音声によるレスポンスで情報を得る仕組み。

見た目は一般的な眼鏡とそれほど変わりない

本体を分解したところ

鼻当ての調整機構も備えている

正面左側にはカメラを搭載し、目の前にある被写体を認識してAIが音声で解説したり、異なる言語の看板などをAIが自国語に翻訳して解説する、といった機能が利用できる。カメラは写真や動画の撮影にも利用でき、撮影時は正面右側の白色LEDが点灯して撮影していることを周囲に示す。

本体にはオープンイヤー型スピーカーも搭載する。スピーカーは耳穴に向かう指向性なので、周囲への音漏れは最小限に抑えている。

バッテリーは235mAhで、待ち受け時間は最大36時間、連続音楽再生は最大4.5時間。10分で50％まで充電できる急速充電機能も備える。