Googleは2月27日、スマートフォンなどで表示した画像上の調べたい部分を丸で囲うと詳細を検索できる「かこって検索」のアップデートを発表した。機能強化された「かこって検索」が使える対象スマートフォンは、Samsung Galaxy S26シリーズとGoogle Pixel 10シリーズ。

「かこって検索」では従来1アイテムのみ検索が可能だったが、Gemini 3の活用によりアップデート後は複数のアイテムを一度に探索できるようになった。特にファッション関連の画像ではアクセサリーと服、靴などコーディネートの全体をまとめて検索できるため利便性が高まる。

かこって検索で複数アイテムをまとめて検索できるようになる。画像はGoogle Japan Blogの該当記事より

このほかGalaxy S26シリーズと Google Pixel 10シリーズでは、バーチャル試着機能をかこって検索から直接使えるようになった。

もともとGoogleでは、ユーザーが自分の全身写真をアップロードすると、Google ショッピングなどで販売されている衣服を試着したイメージ写真を生成できる「バーチャルでお試し」機能を提供している。

今回のかこって検索アップデートではバーチャル試着機能と連携し、例えばSNSのフィードでお気に入りのコーディネートを見つけると丸で囲んでアイテムを探し、ショッピングページなどから「試着する」を選択することで、その商品を実際に着用したかのようなバーチャル写真をシームレスに生成できる。

かこって検索の機能強化は、2月27日のアップデート提供時点ではGalaxy S26シリーズと Google Pixel 10シリーズのみ対応しているが、今後、多くのAndroidデバイスで利用できるようになる予定だ。