楽天モバイルは2月27日、「AQUOS sense10」と「OPPO A5 5G」の販売価格を改定した。楽天モバイル公式サイト、楽天モバイルショップ、楽天モバイル公式楽天市場店で取り扱う。

「AQUOS sense10」と「OPPO A5 5G」の値下げに加え、18歳以下のユーザーを対象に「nubia S2R」を1円購入できるキャンペーンも展開

「AQUOS sense10」は、128GBモデルの販売価格を59,900円から55,900円へ4,000円値下げした。256GBモデルについては65,890円から59,900円へ5,990円値下げする。

「OPPO A5 5G」は、販売価格を26,990円から22,001円へ4,989円値下げ。あわせて、実施中の「【Android対象製品限定】特価キャンペーン」に追加され、他社から電話番号そのままの乗り換え（MNP）の場合、1円で購入できる。

また、2月27日より楽天モバイルショップにおいて、「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を新規申し込みし、「nubia S2R」を購入した18歳以下のユーザーを対象に、「nubia S2R」を1円で購入できるキャンペーンを実施する。

なお、「【Android対象製品限定】特価キャンペーン」の適用は一人1回まで。他のキャンペーンとの併用はできない。