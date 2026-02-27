NTTドコモは2月27日、日本発の健康管理用スマートリング「SOXAI RING 2」を発売した。ドコモオンラインショップおよび対象ECサイトで2月27日から、全国のドコモショップと昭和西川対象店舗で3月下旬から販売する。オンライン直販価格は39,980円で、36回分割払いの場合1回目は月額1,130円、2回目以降は月額1,110円。

SOXAI RING 2をドコモの販売店で発売

ドコモ・ベンチャーズが出資するSOXAIが開発した世界最小クラスの健康管理用スマートリング「SOXAI RING」の新モデル。世界最細の幅約6.7mm、厚み約2.7mm、約2gという薄さと軽さ、そして凸凹や偏りのない真円形状で、装着による睡眠へのストレスを最小限に抑える。

バッテリー性能も大幅に進化。前モデル「SOXAI RING 1.1」は最大9日間使用できたが、SOXAI RING 2では最大14日間の連続使用を実現。頻繁な充電の手間なく、24時間健康を見守り続ける。

Deep Sensingにより心拍数などの計測制度が向上

SOXAIが独自開発し特許を取得した光電容積脈波（PPG）センサー「Deep Sensing」を新たに搭載。これにより、心拍数や血中酸素レベル、皮膚温度などの計測精度が飛躍的に向上し、睡眠時無呼吸の傾向など、身体状態をより正確に可視化することが可能となった。

最新の睡眠学のトレンドに基づいたスコアリングロジックにより、睡眠時間や睡眠効率など7つの指標からユーザーの睡眠実態に即した睡眠スコアを算出。「睡眠」「体調」「運動」の3つのカテゴリー毎にスコアを計測して生活の質（QoL）を可視化し、AIがユーザーに合わせて生活習慣改善のアドバイスを提示して、ユーザーの健康増進をサポートする。

設計から製造・検査、データ管理までをすべて国内で実施することで高い品質を実現している。IP68相当/100m防水の性能を備え、表面にはシチズン時計の表面硬化技術「デュラテクト」加工を施した。カラーはマットシルバー、シルバー、マットブラック、ピンクゴールドの4色。

dヘルスケアと連携して歩数や消費カロリーなどを一元管理できる

同製品と「dヘルスケア」を連携させることで、歩数や消費カロリー、睡眠データを「dヘルスケア」上で一元管理できる。「dヘルスケア」のミッションクリアによるdポイント（期間・用途限定）の獲得や、個々のユーザーに合わせた健康コラムの配信などを通じて、楽しみながら健康習慣の定着を図ることができる。

販売チャネルは、全国のドコモショップ（3月下旬から）、ドコモオンラインショップ、dショッピングダイレクト、ひかりTVショッピング楽天市場店、ひかりTVショッピングYahoo!ショッピング店、昭和西川御殿場プレミアム・アウトレット店、三井アウトレットパーク木更津店、軽井沢・プリンスショッピングプラザ店の3店舗（3月下旬から）。

ドコモグループにおける「SOXAI RING」を活用した取り組みとして、NTTPCコミュニケーションズが企業向けサービス「健康経営支援サービス」に同製品を導入。また、ドコモ九州が鹿児島レブナイズと連携し、選手に対し同製品を提供する取り組みを2月から実施している。