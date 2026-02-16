NTTドコモは2月16日、「Apple Music」「iCloud+」「Apple TV」「Apple Arcade」の4サービスをセットで利用できる「Apple One」の取り扱いを開始すると発表した。取り扱い開始日は2月26日。

あわせて、対象サービスの利用でdポイントが毎月還元される特典「爆アゲ セレクション」の対象にも追加。対象料金プランの契約者には月額料金（税抜）の最大10％分のdポイント（期間・用途限定）を進呈する。

ドコモが取り扱う「Apple One」のプランは「個人プラン」（月額1,200円）と「ファミリープラン」（月額1,980円）の2種類。個人プランはドコモからの初回申し込みに限り、31日間の無料特典が適用される。支払いは携帯電話料金との合算払いとなる。

「爆アゲ セレクション」によるdポイントの還元率は、契約する料金プランによって異なる。「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の契約者は月額料金（税抜）の10％が還元され、個人プランで毎月110ポイント、ファミリープランで毎月180ポイントが進呈される。

「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」「eximo」「ギガホ」の契約者は5％の還元となり、個人プランで55ポイント、ファミリープランで90ポイントが毎月進呈される。進呈されるポイントは条件を満たした月の翌月に付与され、有効期限は進呈日の3カ月後の月末日まで。

料金プランごとのdポイント還元率と進呈ポイント数

取り扱い開始を記念した「『爆アゲ Apple One』開始記念キャンペーン」も2月26日～3月31日まで開催される。キャンペーン期間中にキャンペーンサイトからエントリーのうえドコモから「Apple One」を契約した人を対象に、抽選で100名にdポイント（期間・用途限定）1,090ポイントが進呈される。ポイントの進呈は5月中を予定している。

申し込みはドコモショップ、ドコモ取り扱い店、ドコモ インフォメーションセンターのほか、My docomoおよびサービスお申込サイトでも受け付ける（My docomo・サービスお申込みサイトは2月26日午前10時より受付開始予定）。