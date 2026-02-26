サムスン電子ジャパンは2月26日、AIを前面に押し出したフラッグシップスマホ「Galaxy S26」「Galaxy S26+」「Galaxy S26 Ultra」を発表した。「先回りするAIフォン」をコンセプトに、スケジュール管理や情報の検索など日々の処理をAIに任せられるようにした。最上位モデルのGalaxy S26 Ultraには、画面全体や通知を横からのぞき見られないようにするプライバシーディスプレイを世界で初めて搭載した。

SIMフリー版の価格は、Galaxy S26が136,400円、Galaxy S26+が169,920円、Galaxy S26 Ultraが218,900円。発売は3月12日。

「先回りするAIフォン」をコンセプトにAIを強化したサムスン電子の高性能スマホ「Galaxy S26」「Galaxy S26+」「Galaxy S26 Ultra」

「第3世代のAIフォン」を掲げる高性能モデル。AIがユーザーの利用状況や意図を理解し、先回りしてタスクをこなすことで、ユーザーの操作をできるだけ減らすべく、Galaxy AIを進化させた。

メッセージの内容に応じてギャラリーから共有候補の写真をピックアップしたり、スケジュールが重複していないかを確認してくれる「Now Nudge」や、予定や予約情報を集約してリマインドしてくれる「Now Brief」などの機能を搭載する。

Galaxy S26 Ultraのみ搭載するのが「プライバシーディスプレイ」。ピクセル単位で光の拡散を制御することで、45度を超える横方向からは表示が暗くなって内容が確認できなくなる。全画面を横から見えなくするほか、通知がポップアップで表示された際は通知の部分のみを見えなくする設定も可能。

カメラは、スマホ本体を傾けても水平を維持する水平ロック機能を搭載。360度回転させても水平を維持できる。AIを利用した編集機能も強化し、昼の風景を夜にしたり、別の画像の服を人物に着せたりと、機能を強化した。