ASUS JAPANは2月25日、大画面16型ノートPCでASUS Zenbook史上最軽量の約1.2kgを実現した「ASUS Zenbook SORA 16（UX3607OA）」と、約990gで約33時間のバッテリー駆動を実現した「ASUS Zenbook SORA 14（UX3407NA）」の2製品計6モデルを発表した。いずれもCopilot＋ PCで、3月下旬以降の発売を予定している。

ASUS Zenbook SORA 16（UX3607OA）

ASUS Zenbook SORAシリーズは、日本国内でモバイルノートPCの実用調査を行い、持ち運びやすさや作業性能、バッテリー駆動時間のバランスを追求した日本独自の製品名を採用する超軽量モデルだという。CPUはQualcomm Snapdragon XシリーズまたはX2シリーズを搭載し、最大80TOPSのNPUを備えることで、各種AI処理を快適に行えるとしている。

ASUS Zenbook SORA 16（UX3607OA）は、ASUS Zenbook史上最軽量の約1.2kgを実現した16型モデル。CPUは最新のQualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100を搭載し、48GB LPDDR5Xメモリ、1TB SSDを備える。ディスプレイは16.0型OLED（有機EL）で、解像度は2,880×1,800ドット（120Hz）。バッテリー駆動時間は約22時間。本体カラーはザブリスキーベージュ。税込の希望小売価格は、Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）付きモデルが369,800円、付属なしモデルが339,800円。





ASUS Zenbook SORA 14（UX3407NA）

ASUS Zenbook SORA 14（UX3407NA）は、13.3型サイズの筐体に14型ディスプレイを搭載し、約33時間の長時間駆動を実現したコンパクトモデル。CPUはQualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100を搭載し、32GB LPDDR5Xメモリ、1TB SSDを備える。





ディスプレイは14.0型OLED（有機EL）で、解像度は1,920×1,200ドット（60Hz）。70Whの大容量バッテリーにより約33時間の駆動を実現している。本体カラーはザブリスキーベージュとアイスランドグレーの2色展開。税込の価格は、各色ともMicrosoft 365 Personal（24ヶ月版）付きモデルが289,800円、付属なしモデルが259,800円。





両モデルともに通信機能はWi-Fi 7（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be）とBluetooth 5.4をサポート。インターフェースはUSB4（Type-C）×2、USB3.2（Type-A/Gen2）×1、HDMI×1を搭載する。16型モデルにはSDカードリーダーも備わる。

筐体にはASUS独自開発のセラルミナム素材を天板、キーボード面、底面に使用しており、アルミニウムとセラミックを融合させた同素材は耐摩耗性や耐スクラッチ性に優れるという。米国国防総省の軍用規格MIL-STD 810Hに準拠したテストも複数クリアしている。そのほか、片手で天板を開けるEasyLiftヒンジの採用、AI対応アプリ「Story Cube」の搭載、双方向対応のAIノイズキャンセリング機能なども特徴だ。

また、現在開催中の「ASUS Zenbook SORA 新生活応援キャンペーン」の対象にもなっており、購入期間は2026年2月14日から4月12日まで、応募締切は4月30日。対象製品を購入・応募すると10,000円相当、学生の場合は20,000円相当の選べるデジタルギフトがもらえるとしている。詳細はキャンペーン特設サイトで確認できる。