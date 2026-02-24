Googleは2月24日、Google製品を対象とした有料の正規保証サービス「Pixel Care+」を国内で提供開始した。PixelシリーズやPixel Watchなどを対象に、画面修理やバッテリー交換などの修理を自己負担額0円で対応する。盗難や紛失の補償にも対応するプランも用意する。

Google製品をGoogleストアで購入し、Pixel Care+に加入することで、従来より手厚い修理・交換サービスやサポートが受けられるようになる。料金は製品によって異なる。おもな提供サービスは以下の通り。

画面の破損（前面・背面）やバッテリー交換を自己負担0円で実施

落下や水没など、ユーザーの過失による損傷や機械的な故障に対して、回数無制限で補償が申請可能

全国100カ所以上ある「iCracked」の店舗にて、対面での修理に対応

交換品が必要な際は、送料無料で最短翌日に発送してくれる

万が一の紛失や盗難もカバーする追加補償プランも用意

修理にはGoogleの純正パーツを利用

Pixel Care+への加入は、Google ストアでの端末購入時、または購入後30日以内であれば可能。Google ストア以外で購入した端末もPixel Care+に加入できるよう、準備しているという。現在「Preferred Care」を利用している人は、追加費用なしでPixel Care+に移行できる。