シャオミ・ジャパンは2月24日、完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」を発売する。市場想定価格は9,980円だが、2月24日～3月9日に限り早割価格8,980円で販売される。

REDMI Buds 8 Pro

REDMI Buds 8 Proは、可聴範囲全体で最大55dBのアクティブノイズキャンセリング深度に対応。超高サンプリングレートで周囲の環境ノイズを検知し、装着状態や環境変化に合わせてリアルタイムに最適化。さらに、ノイズキャンセリングとノイズマスキングを組み合わせることで、移動中でも心地よい静けさを提供する。

新世代のアコースティックアーキテクチャにより、低音域は100Hz以下で最大2dB向上し、輪郭のある重低音を楽しめる。LDAC高音質伝送に対応し、歪みを抑えたクリアなサウンドを実現。Hi-Res Audio認証のサウンドが体験できるという。

3Dオーディオの立体的なサウンドにより、クリアな音声、聞き取りやすい会話、繊細なディテール、臨場感あるサウンドを実現。さらにアダプティブサウンドにも対応し、デバイスを問わず音楽・動画・ゲームに没入できる立体的なリスニング体験を提供する。

Xiaomi独自開発のAIアルゴリズムと3つの内蔵マイクの組み合わせにより、どこにいてもクリアな通話を実現。風切り音にも強く、風速12m/sの環境下でも聞き取りやすい通話が行える。

2台のデバイスに同時接続できるので、切り替えの手間なくマルチタスクをサポート。さらに1台のデバイスに2組のイヤホンを接続できる「オーディオ共有」により、コンテンツを手軽にシェアできる。ケースを開くと対応デバイスを自動検出して接続できるGoogle Fast Pairにも対応。加えて、Xiaomi Earbudsアプリでジェスチャー操作やオーディオ設定などを自在にカスタマイズできる。

1回の充電で最大8時間、充電ケース併用で最大33時間の音楽再生が可能。急速充電により、わずか5分の充電で最大2時間のリスニングが可能。さらにIP54等級の防塵・防滴に対応し、日常のさまざまなシーンで安心して使用できる。

イヤホンのサイズは30.6×21.3×24.5mm、充電ケースのサイズは61.01×48.28×25.17mm。イヤホンの重さは5.3g±0.1g（片耳）、充電ケースの重さは36.3g±1g、総重量は46.9g±1g。バッテリー容量はイヤホン54mAh、充電ケース480mAh。充電ポートはType-C。ワイヤレス接続はBluetooth 5.4。カラーはグレイシャーブルー/オブシディアンブラック/クラウドホワイトの3色。