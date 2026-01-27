ソフトバンクは1月27日、子ども向けのZTE製携帯電話「キッズフォン4」を発表した。2026年2月20日に発売する。カラーはライトブルー、ラベンダー、ブラックの3色。発売に合わせ、キッズフォン向けの新プラン「基本プラン2（キッズフォン）」も提供する。

子どもを見守れるキッズフォン最新モデル、AI機能も搭載

事前に登録している宛先のみと通話・メールができる子ども向けの携帯電話。ブラウザやアプリのインストール機能を搭載しないため、子どもによる有害サイトの閲覧やSNSトラブルの発生リスクを低減でき、子どもの位置を保護者が見守れる機能も用意する。

保護者による用時間制限や遠隔ロック操作が可能なほか、、子どもが家に着くと保護者に通知が届く「ただいま通知」や「防犯ブザー」、月額220円で端末の位置を確認できる「位置ナビ」といった見守り機能を提供する。

端末はIPX5／IPX8の防水規格、IP6Xの防塵規格に準拠。メインカメラは約800万画素で、調べたい漢字や算数の問題を撮影すると、AIが回答してくれる「これなにAI」も搭載する。

キッズフォン向け新プランが登場、現行プランは受付終了

キッズフォン4の発売に合わせ、キッズフォンやみまもりケータイ向け新料金プラン「基本プラン2（キッズフォン）」も発表された。料金は月額748円。

同プランは5分以内の国内通話料、家族に向けた5分を超える国内通話、メール（MMS）／ソフトバンク回線宛てSMSの送受信が無料となる。また通常は月額550円交通系ICカード利用時に保護者へ通知する「タッチでメール」を、追加料金なしで利用できる。5分を超える家族以外への通話は22円／30秒、ソフトバンク回線以外のSMSは3.3円／通。

基本プラン2（キッズフォン）の対象機種は「キッズフォン4」「キッズフォン3」「キッズフォン2」「キッズフォン」「みまもりケータイ4」。なお基本プラン2（キッズフォン）の提供開始に合わせ、現行プラン「基本プラン（みまもりケータイ／キッズフォン）」は新規申し込み受け付けを修了する。

端末発売日となる2月20日から、「基本プラン2（キッズフォン）」の月額基本料を2カ月目～6カ月間無料とするキャンペーンを実施する。条件は家族がソフトバンクの「ペイトク」といった対象プランに加入していることで、終了日は未定。

キャンペーンの対象プランは「ペイトク無制限」「ペイトク50」「ペイトク30」の他、「メリハリ無制限＋」「メリハリ無制限」「メリハリプラン」「ウルトラギガモンスター＋」。

キッズフォン4の主な仕様