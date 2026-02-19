パソコン工房WEBサイトでGeForce RTX 50シリーズ搭載PCも対象のセール開催中、ミニPCも

ユニットコムは2月17日、パソコン工房WEBサイトにおけるセール施策として「デスクトップPC ゲーミングPC セール」を開始した。特に実施期間を定めていないが、対象モデルの完売等で予告なく終了、ラインナップを変更する場合があるとしている。
GeForce RTX 50シリーズ搭載ミニタワーから、ミドルタワーゲーミングPC、設置・移動が簡単なスリムタワーPC、小型PCなどを幅広くラインナップするセール施策。くわえて会員向けにBTOパソコンの送料無料施策を実施しており、「デスクトップPC ゲーミングPC セール」とあわせて利用できる。
Windows 11 Home [DSP版] / インテル Core i7 プロセッサー 14700F / インテル B760 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
Windows 11 Home [DSP版] / インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F / インテル B860 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
Windows 11 Home / インテル Core i5-1235U プロセッサー / CPU統合チップセット / DDR5 8GB(8GB×1) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル統合グラフィックス / コンパクトケース / ACアダプター
Windows 11 Home / インテル Core i5 プロセッサー 14400 / インテル B760 / DDR5 8GB(8GB×1) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル UHD Graphics 730 / スリムタイプ / microATX / 300W 80PLUS BRONZE認証 TFX電源