ゲーミングPCを売るならパソコン工房！ 中古買取強化宣言実施中、最大3万円分の商品券をプレゼント

ユニットコムは2月11日、全国のパソコン工房やグッドウィル、宅配買取にで利用できる「当社指定ゲーミングPCの買取で、パソコン工房会員様限定に、最大3万円分相当の商品券（またはポイント）プレゼント」を開始した。

2月11日から、ユニットコムが指定する対象ゲーミングPCを買取煮出すことで、最大3万円分相当の「当社商品券」または「パソコン工房ポイント」をプレゼントする施策。対象となるのはWindows 10以降をインストールしており、第8世代Core i5以降 / AMD Ryzen 5 3000以降、8GBメモリ以上、128GB以上のSSD、GeForce RTX 20 / Radeon RX 5000以降 / Intel Arc A580以降を搭載し、正常に動作するもの。デスクトップPCとノートPCに加え、ポータブルゲーミングPCも対象になっている。

最終査定額に応じたプレゼント金額