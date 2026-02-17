エレコムは2月17日、難燃生地の2層構造でモバイルバッテリーなどを安心して持ち運び・保管できる「難燃ガジェットポーチ」3サイズを発表した。発売時期は2月下旬。価格はLサイズが2,479円、Mサイズが1,980円、Sサイズが1,680円。

表生地にシリコンコーティングとグラスファイバー、裏生地にアルミコーティングとグラスファイバーを使用した2層構造を採用したガジェットポーチ。いずれの生地も難燃性試験（JIS L 1091 A-2法 区分3）をクリアしており、収納物が発火した場合でも燃えにくい設計となっている。ただし、同製品は難燃性素材を使用しているが、不燃製品ではない。

選べる3サイズをラインアップ

入口部分を折り返して隙間をしっかり塞ぐことで火や煙が漏れにくく、モバイルバッテリーの機内持ち込み時をはじめ、移動時や自宅での保管時にも安心して使用できる。パイピングにも難燃性素材を使用し、火災リスクを低減する。

カラビナやストラップを通せるループを装備しており、収納物が燃えて熱くなった場合でも持ちやすい形状。なお、製品にカラビナは付属しない。背面には充電ケーブルなどを収納できるポケットも備える。

背面にはケーブルなどが入るポケットがある

サイズは複数のガジェットをまとめて収納できるLサイズ、モバイルバッテリーを1個収納するのに適したSサイズ・Mサイズの3種類をラインアップ。

Lサイズは大容量タイプを含む複数のモバイルバッテリー（2～3個）やガジェット類をまとめて収納可能で、自宅での保管にも便利。散らばりがちなバッテリーなどガジェット類をひとまとめにして整理できる。通勤や旅行など持ち歩き用のポーチとしても使える。

SサイズとMサイズは、モバイルバッテリーなどのガジェット類が入るサイズで持ち運びにも便利。飛行機内への持ち込みなどでバッグに入れるときもすっきり収まる。飛行機内ではモバイルバッテリーを座席上の収納棚には入れず、手元に保管する必要がある

Sサイズは外寸が幅約100×厚さ約5×高さ約120mm、内寸が幅約75×厚さ約14×高さ約100mm、重さは約50g。Mサイズは外寸が幅約115×厚さ約5×高さ約180mm、内寸が幅約80×厚さ約14×高さ約160mm、重さは約75g。Lサイズは外寸が幅約240×厚さ約5×高さ約190mm、内寸が幅約220×厚さ約14×高さ約180mm、重さは約165g。共通仕様として、材質は表面がシリコンコーティンググラスファイバー、裏面がアルミコーティンググラスファイバー。カラーはグレー。