FreeClip 2シリーズ

ファーウェイ・ジャパンは2月13日、イヤーカフ型のオープンイヤホン「HUAWEI FreeClip 2」の一般発売を発表した。2025年12月にクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で支援を募集していた製品で、最終的に1億2,600万円を超える金額を集めた。

一般発売は2月20日で、市場想定価格は27,280円前後。GREEN FUNDINGではブラック、ブルーの2色展開だったが、一般発売に合わせて新色ホワイトが追加される。このほか専用アクセサリー付属バージョンも数量限定で発売されるほか、イヤホン紛失サポートを無料で申し込めるキャンペーンも実施する。

FreeClip 2の新色ホワイト

ケースはブルーと同じくデニム調の質感

「FreeClip」シリーズは耳を挟み込んで装着するタイプのオープン型イヤホン。第2世代となるFreeClip 2は、初代から本体・充電ケースの軽量化、音質の向上、リアルタイム音量調整などの機能強化が図られている。

一般販売では専用アクセサリーを付属したバージョン「HUAWEI FreeClip 2 Jewel Edition」も数量限定で販売する。専用アクセサリーは「Drill Flower Style」、「Star Style」、「Single Flower Style」の3種類。同製品の価格は通常モデルと同じ27,280円前後が予定されている。

Drill Flower Style

Star Style

Single Flower Style

また、イヤホン紛失サポートを無料で申し込めるキャンペーンも実施している。同サポートはメーカー保証期間中、日本国内において片側のイヤホンを紛失した場合、サービス利用料+代引き手数料のみで片側イヤホンを補償するもの。申し込むには、イヤホン使用開始日から30日以内に購入したイヤホンのシリアルナンバーを専用サイトに登録する必要がある。