ファーウェイ・ジャパンは1月15日、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で先行支援を実施中のイヤーカフ型イヤホン「HUAWEI FreeClip 2」の支援受付期間を延長すると発表した。当初の終了日である2月1日から2月12日まで延長する。市場想定価格は27,280円だが、20%オフの超早割（21,824円）などの早割価格を用意する。

HUAWEI FreeClip 2

「HUAWEI FreeClip 2」は、世界累計400万台以上を販売したイヤーカフ型イヤホンの前モデル「HUAWEI FreeClip」をベースに、装着感・音質・機能性を進化させた第2世代モデル。クラウドファンディングでのカラー展開はブルーとブラックの2色。

主な特長は、形状記憶合金を用いたC-bridge（C-ブリッジ）デザイン、液体シリコーン採用によるより柔らかな装着感、片耳約5.1gの軽量設計などが挙げられる。自社開発デュアル振動板ドライバー搭載で迫力あるサウンドを実現し、イヤホン単体で最大約9時間の連続音楽再生が可能だ。

左右の自動識別や落下検知などを搭載し、IP57防塵防水に対応する。マルチポイント対応で同時に2台のデバイスに接続可能で、日常使いからアクティブシーンまで幅広く対応する。

HUAWEI FreeClip 2の特長

このプロジェクトは2025年12月12日より支援受付を開始し、開始10日間で支援総額5,500万円を突破、支援人数は2,500人を超えるなど、想定を上回る大きな反響を得た。

2026年1月15日時点で、支援総額は約7,700万円、支援人数は3,500人を超えている。この反響を受け、今回支援期間の延長を決定した。

また、2026年1月10日までにGREEN FUNDINGで購入手続きを行った支援者には、製品発送時期を予定よりも繰り上げ、1月末より順次発送する予定だ。

実機試聴も可能

東京都内の以下の店舗で、実際にHUAWEI FreeClip 2を試聴できる。

SHIBUYA TSUTAYA 住所：東京都渋谷区宇田川町21-6 SHIBUYA TSUTAYA 4階「GREEN FUNDINGタッチ&トライ」ブース

二子玉川 蔦屋家電「蔦屋家電+」 住所：東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット