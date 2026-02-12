サムスン電子は2月12日、新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」を2月26日午前3時（日本時間）より開催すると発表した。「新たなSamsung Galaxy Sシリーズがまもなく登場します」としており、高性能スマホのGalaxy Sシリーズの最新モデルがお披露目されるとみられる。当日の模様は、サムスン電子のWebサイトや公式YouTubeでライブ配信する。

「Galaxy Unpacked」は、サムスン電子がGalaxyの新製品を発表するイベント。直近では、2025年7月に「Galaxy Z Fold7」を発表したほか、2025年1月には「Galaxy S25」シリーズを発表した。

2025年1月のGalaxy Unpackedでは、Galaxy S25シリーズがお披露目された

今回のGalaxy Unpackedは、米国サンフランシスコで開催する。「日常の操作をシンプルにし、安全性を確保し、手にした瞬間からGalaxy AIがシームレスに統合されていることを実感できるよう設計されました。毎日のあらゆる行動を快適にするモバイル体験をご体感ください」としており、AI関連機能をさらに強化したことがうかがえる。

サムスン電子のWebサイトでは、事前登録を行ったうえで対象の新製品を購入すると、Samsungオンラインショップでアクセサリーなどの購入に利用できる4,500円分のクーポンをプレゼントしている。事前登録期間は2月26日AMまで、購入期間は4月10日いっぱいまで。