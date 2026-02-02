KDDIとauペイメントは2月2日、2026年2月2日から4月5日まで東京都が提供する「東京都公式アプリ（東京アプリ）」内で獲得できる「東京ポイント」をau PAY残高に交換すると、抽選で5,000名に2,000Pontaポイントがあたるキャンペーンを開始した。キャンペーン期間は2026年4月5日 23:59まで。

東京都は2026年2月2日から、「東京アプリ」の普及促進と都民生活の応援のため、東京アプリ上でマイナンバーカードによる本人確認を行った人に東京ポイント（11,000pt）を進呈する「東京アプリ生活応援事業」を開始した。

au PAYは東京アプリに連携しており、獲得した東京ポイントをau PAY残高へ交換すると、日常の買い物に使えるだけでなく、キャンペーンによる抽選にも参加できる。

キャンペーン「au PAYで東京ポイント交換キャンペーン！」の適用条件は、期間中に東京アプリで東京ポイント（合計3,000pt以上）をau PAY残高へ交換すること。東京ポイント1pt＝au PAY残高1円として交換できる。抽選は1au IDごとに1回参加となる。

同キャンペーンでは、抽選で5,000名に2,000Pontaポイントをプレゼントする。当選者にはPontaポイントとして2026年5月末までに加算する。