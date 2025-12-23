KDDIとauペイメントは、au PAYを利用してマクドナルドで1回500円以上決済すると、1,000名に1万Pontaポイントが当たる抽選キャンペーンを実施する。キャンペーン期間は12月31日～2026年2月3日まで。

マクドナルド×au PAY キャンペーン

キャンペーン適用条件は、マクドナルドで1回500円以上をau PAY（コード支払い/ネット支払い）で決済すること。抽選は1au IDごとに1回参加できる。マクドナルド店舗でのレジやセルフレジ、ドライブスルー、モバイルオーダー、マックデリバリーサービスでの決済すべてが対象となる。

マクドナルドのモバイルオーダーまたはマックデリバリーサービスを利用した場合は抽選口数が5倍に。また、初めてまたは久しぶりの決済（2025年7月1日～2025年12月30日の期間中にマクドナルドのモバイルオーダー、マックデリバリーサービスでau PAY（ネット支払い）の利用履歴がない人）の場合は抽選口数が20倍になる優遇措置がある。

当選者には、1等として1万ポイントが1,000名に、2等として1ポイントが1等当選者以外の全員に付与される。Pontaポイントは2026年3月末頃までに加算される予定だ。

さらに、期間中にpovo2.0に新規登録し、マクドナルドのモバイルオーダーまたはマックデリバリーサービスで1回500円以上決済すると、抽選で1,000名にデータトッピング10GB（30日間）が当たる。当選者には2026年3月末頃までに、povo2.0に登録されたメールアドレス宛にプロモコードが送付される。

一部店舗では、店頭でのau PAY（コード支払い）利用について、利用できない、またはキャンペーン対象外となる場合がある。