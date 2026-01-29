フィリップ モリス ジャパンは1月29日、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i」シリーズ新製品として、新色の「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」を発表した。公式サイトやショップ、量販店などを通じて同日から販売開始する。

IQOS ILUMA i エレクトリックパープル

ラインナップは、20本連続使用が可能なオールインワンモデル「IQOS ILUMA i ONE」、タッチスクリーンや一時停止などを追加した多機能モデル「IQOS ILUMA i」、上質なデザインを採用した最上位モデル「IQOS ILUMA i PRIME」の3種類。

価格はIQOS ILUMA i ONEが3,980円、IQOS ILUMA iが6,980円、IQOS ILUMA i PRIMEが9,980円。

1月29日から順次発売する販路は下記。コンビニエンスストアや一部たばこ取扱店でも2月3日から順次発売する。