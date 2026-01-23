AMDは、CES 2026で発表していた新型プロセッサ「Ryzen 7 9850X3D」を日本市場で1月30日の午前11時より販売開始すると発表した。推奨販売価格は税込94,800円。なお、グローバル市場では1月29日(米国時間)発売、価格は499USドルと発表している。
3D V-Cacheを搭載するRyzen 7 9800X3Dシリーズのデスクトップ向け新型プロセッサだ。ブースト時の動作クロックが5.6GHzと非常に高いことが特徴。AMDによれば「世界最速のゲーミング プロセッサの速さをさらに高速化した」といい、競合(Core Ultra 9 285K)比で、平均27%のゲーミング性能向上があるとしている。
The world’s most advanced gaming processor just got faster.— David McAfee (@McAfeeDavid_AMD) January 22, 2026
AMD Ryzen™ 7 9850X3D
Available Jan 29th | $499
Built for gamers who demand smooth, relentless performance when it matters most. pic.twitter.com/xtfH0lg7X2
主な仕様と、既存モデルとの違いは以下の表のとおり。
|モデル
|コア/スレッド
|ブースト動作クロック
|キャッシュ
|TDP
|Ryzen 9 9950X3D
|16/32
|5.7GHz
|144MB
|170W
|Ryzen 9 9900X3D
|12/24
|5.5GHz
|140MB
|120W
|Ryzen 7 9850X3D
|8/16
|5.6GHz
|104MB
|120W
|Ryzen 7 9800X3D
|8/16
|5.2GHz
|104MB
|120W