AMDは、CES 2026で発表していた新型プロセッサ「Ryzen 7 9850X3D」を日本市場で1月30日の午前11時より販売開始すると発表した。推奨販売価格は税込94,800円。なお、グローバル市場では1月29日(米国時間)発売、価格は499USドルと発表している。

  • CES 2026会場で初公開されたRyzen 7 9850X3Dプロセッサ

3D V-Cacheを搭載するRyzen 7 9800X3Dシリーズのデスクトップ向け新型プロセッサだ。ブースト時の動作クロックが5.6GHzと非常に高いことが特徴。AMDによれば「世界最速のゲーミング プロセッサの速さをさらに高速化した」といい、競合(Core Ultra 9 285K)比で、平均27%のゲーミング性能向上があるとしている。

主な仕様と、既存モデルとの違いは以下の表のとおり。

モデル コア/スレッド ブースト動作クロック キャッシュ TDP
Ryzen 9 9950X3D 16/32 5.7GHz 144MB 170W
Ryzen 9 9900X3D 12/24 5.5GHz 140MB 120W
Ryzen 7 9850X3D 8/16 5.6GHz 104MB 120W
Ryzen 7 9800X3D 8/16 5.2GHz 104MB 120W