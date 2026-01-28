「窓の反射を消して」というようにスマホに話しかけるだけで、生成AIを用いた写真編集ができる新機能がGoogleフォトに加わった。GoogleのGeminiモデルを活用しており、複雑な編集もワンタッチでできる。Androidスマホを対象に、1月28日より順次提供を開始している。

Googleフォトで写真を開いて「背景の車を消して」「この古い写真を復元して」といった具体的な指示を自然な言葉で話しかけるだけで、アプリが意図を理解して処理を実行する。「窓の反射を消して全体を鮮やかにして」といった複合的なリクエストも可能。

窓に移りこんだ反射を取り除くのはお手の物

人物の顔をより好ましく仕上げる編集機能も充実している。サングラスをかけたままだった、目をつぶっていた、といった失敗に気づいた場合でも、「中央の人物のサングラスを外して」「私の目を開けて」「子どもを笑顔にして」などと指示するだけでよい。利用者のフォトライブラリにある写真を参照し、その人物の特徴を捉えた編集を行う仕組み。

草原にひまわりを敷き詰める加工もワンタッチ

色褪せた写真を鮮明にして復元する機能も

日本向けにはNano Bananaの生成AI技術が追加され、「この写真をマンガ風のポートレートにして」「背景を雪景色にして」といったスタイル変更の指示もできるようになる。

さらに、Googleフォトは新たに「C2PA コンテンツ認証情報」をサポートし、作成元と編集履歴がデジタル情報として記録されるようになる。