パナソニックは1月27日、2.4GHz帯のワイヤレス接続に対応したゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S」にて、『バイオハザード レクイエム』とコラボレーションした新モデルを発表した。2026年2月下旬から期間限定で発売する。

製品名は「ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10S バイオハザード レクイエム エディション」（型番：SC-GNW10S-BH）。価格はオープンで、直販価格は35,200円。同社通販サイト「Panasonic Store Plus」を中心に販売し、販売期間は2027年2月末まで。ただし販売予定数を上回る場合は、2027年2月より早く販売を終了する。

ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10S バイオハザード レクイエム エディション（型番：SC-GNW10S-BH）

SC-GNW10Sはパナソニックが展開する耳をふさがない肩乗せ型ゲーミングネックスピーカー「SOUND SLAYER」（サウンドスレイヤー）シリーズの製品。内部にスピーカーユニットを前後2基ずつ、計4基を内蔵し、オブジェクトの位置や移動をクリアに再現して奥行きのある4chゲーミングサラウンド環境を再現する。

本体色は『バイオハザード レクイエム』のキーカラーである「ブラッディレッド」を採用。装飾を抑えた端正なデザインで、作品が持つ静かな緊張感と世界観を表した。本体および、画面と組み合わせる送信機には『バイオハザード レクイエム』のロゴを大きく配置している。

2026年以降に発売する「SOUNDSLAYER」シリーズに加わる予定の新モード「ホラーモード」を搭載する点も特徴。同モードは低域を強調しつつ、セリフや直接音をわずかに抑えて空間の広がりを重視するモードで、足音や気配などが鮮明に際立つという。専用の起動音や特装パッケージも用意された。SC-GNW10S-BHの主な仕様は下記の通り。