IFA 2025のパナソニックブースの様子

パナソニックグループは、ドイツ・ベルリンで開催している「IFA 2025」に出展。同グループブースでは、昨年と同様に、「Create Today－Enrich Tomorrow」をテーマに、人、社会、地球のHolistic Wellbeing（包括的なWellbeing）に貢献する商品群を訴求してみせた。

とくに、今年の展示では、パナソニックグループが他社と差別化ができる強みとして、「JAPANESE TECHNOLOGY」を強調しており、同社では、「100年以上のモノづくりの歴史と精神に培われた日本企業ならではのパナソニックの精密さ、匠の技、信頼の品質を紹介した」と説明している。ここでは、細部にまで行き届いた徹底したこだわりを示す「Craftsmanship」、高い基準によって生み出す革新性を表す「Technology」、おもてなしの文化から生まれた人間中心のデザインや、使いやすさを追求する「Design」、もったいない精神に根差した環境貢献に取り組む「Sustainability」をアピールした。

Panasonicのロゴを大きく掲示したブース正面

写真を中心に、IFA 2025のパナソニックグループブースの様子を紹介する。日本では未発売の欧州市場向けの製品も数多く展示されている。

パナソニックグループのブースは、製品カテゴリーごとの展示ではなく、リビングルームやキッチンなど、生活シーンに合わせた形で製品を展示していた。また、それぞれの生活シーンを、Wellbeingの観点からも区分をしており、食を中心とした「Nutritional Wellbeing」、美容を中心とした「Outer Wellbeing」、人と人とのつながりによる「Social Wellbeing」、空間や空調などの「Spatial Wellbeing」、環境への取り組みを示す「Environmental Wellbeing」との組み合わせによって、展示内容を深掘りしていた。さらに、製品の機能や品質を支えるJAPANESE TECHNOLOGYを映像とパネルで紹介していた。

昨年同様に「Create Today. Enrich Tomorrow.」をテーマに展示

JAPANESE TECHNOLOGYを差別化点として訴求







各展示エリアでJAPANESE TECHNOLOGYをパネルで紹介

長期環境ビジョン「Panasonic GREEN IMPACT」の取り組みを紹介

水素を活用したエネルギーソリューション「Panasonic HX」。燃料電池のモックアップを展示

ヒートポンプ式温水暖房機（Air to Water）の室外機。低気温下でも稼働するT-CAPが特徴だ

Living Roomの展示。Social Wellbeingの観点から展示していた

Living Roomを再現してデモストレーションを実施した

欧州限定で販売しているHiFi＆ポータブルラジオ「SC-DM202」

こちらも欧州限定となるUltra HD ブルーレイディスクプレーヤー「DP-UB9004」

Kitchenでの展示は、Nutritional Wellbeingとして訴求

デモストレーションには多くの人が集まっていた

ブレンダー＆スープメーカーで作ったかぼちゃの味噌スープ（Pumpkin Miso Soup）を提供。味噌汁というよりはスープだった

テーブルトップマルチクッカーで作った焼きおにぎりを提供

ブレンダー＆スープメーカー「MX-HG4401」。パワフルな6枚刃のブレードとハイパフォーマンスモーター、800Wの加熱機能を搭載している

Bathroomのエリアでは、Outer Wellbeingを訴求

Bathroomまわりの商品群を一堂に展示した

ナノケア製品を実際に体験できるコーナーを用意

ストレートアイロン ナノケア 「EH-HS0E」も展示

水圧に加えて、気泡が弾ける力を利用して歯の汚れを落とす超音波水流ジェットウォッシャー「Series 800」（右）と「Series 600」（左）

JAPANESE TECHNOLOGYによって実現しているパームインシェーバーの技術を紹介

6枚刃メンズシェーバー「Series 900+」

ワイヤレスステレオインサイドホン「EAH-AZ100」。IFA 2025では新色としてミッドナイトブルー（右）を発表した

磁性流体ドライバーを説明する展示も行った

パナソニックグループは、2025年1月に米ラスベガスで開催したCES 2025では、パナソニックホールディングスの楠見雄規グループCEOによる12年ぶりの社長基調講演や、同社グループのブース展示において、AIを前面に打ち出していたが、今回のIFA 2025の展示では、AIに関する展示はほとんどなく、新たに発表した製品を中心に、年末商戦を強く意識した欧州市場向け製品を数多く展示していたのが印象的だ。個人ユーザーの来場が多いIFAの特性を意識した展示内容だったともいえよう。また、欧州市場で高い関心が集まる環境に関する展示にも力を注いでいたのも特徴だった。