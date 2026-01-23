HPのゲーミングPCは「HyperX」に集約。周辺機器からPCまで統合した体験に

日本HPは1月22日、同社がこれまで展開してきたゲーミングPC製品シリーズに、傘下の周辺機器ブランドとして運用してきた「HyperX」を統合すると明らかにした。ゲーミングPC、ディスプレイ、周辺機器、ソフトウェアまで、統一した体験を提供していくとしている。

HPは2023年に周辺機器ブランド大手のHyperXを買収しており、同社ブランドを周辺機器シリーズに適用したまま販売してきた。これによってゲーミングPC製品にはOmen、周辺機器はHyperXでそれぞれ展開されてきたが、今回PC側にもHyperXブランドを付与して提供して行くという内容。Omen銘自体も廃止せず、製品名としては並行して用いられる。

発表に際して、16インチ型ゲーミングノートPC「HyperX OMEN MAX 16 Gaming Laptop」、15.3インチ型「HyperX OMEN 15 Gaming Laptop」、HP初のXbox認定アーケードコントローラー「HyperX Clutch Tachi ゲーミングレバーレス アーケードコントローラー」、「HyperX Alloy Origins 2 65 ゲーミングキーボード」などゲーミングキーボード3種類の展開も発表した。