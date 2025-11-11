「Rakuten AI」がHP製ノートPCにプリバンドルされた状態で販売へ

日本HPと楽天は11月11日、エージェント型AIツール「Rakuten AI」におけるデスクトップ版の導入に関して協業すると共同で発表した。2026年春から夏にかけて、HP製ノートPCにプリバンドルして販売する。

「Rakuten AI」とは、日本語や日本語への最適化を施しながら、プライバシーやデータセキュリティにおける法令を遵守している点が特徴のAIエージェントサービス。ブラウザからも利用できるが、今回HP製ノートPCに向けてデスクトップアプリ版を導入していくことで合意したという内容。ローカル環境でも利用できるよう開発されており、NPUなどを用いることで高速・高効率なAIを安定した通信環境がなくても利用できるという。

同日楽天本社でメディア向けに発表会を実施。この中で「Rakuten AI for desktop」は、当初HP製ノートPCに導入するため最適化したと言及し、今のところ他社製ノートPCへの導入には対応しないという。導入されるすべてのデバイスでクラウドモードを提供するほか、40 TOPSを超える推論性能を備えたデバイスではローカル動作モードも利用可能。なお、HPは独自に「HP AI Companion」も展開している。