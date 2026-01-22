米Microsoftは1月21日（米国時間）、Arm版Windows 11向けにXbox PCアプリの正式提供を開始した。これまで制約が多かったArmベースのWindows 11デバイスにおけるPCゲーム体験が改善され、Armデバイスでもゲーム用途の選択肢が広がる。

Xbox PCアプリにより、XboxユーザーはGame Passの特典をArmデバイスに持ち込み、Xbox PCアプリのゲームカタログから幅広いタイトルをArmベースのWindows 11 PCにダウンロードして利用できるようになった。

Microsoftによると、現在Game Passカタログに含まれるタイトルのうち、85％以上がArmベースのWindows 11 PCと互換性を持つ。ローカルプレイ未対応のタイトルについても、クラウド経由でゲームをストリーミングプレイする「Xbox Cloud Gaming」の対応タイトルは、デバイスの性能やCPUアーキテクチャに依存せずプレイできる。同社はパートナー企業と連携し、今後も互換性の拡大を進める方針だ。

Windows on Armで課題となりやすいのが、既存のPCゲームが前提とするCPU命令セットやミドルウェアとの互換性である。Microsoftは、Arm上で x86/x64アプリを動かすエミュレーション層「Prism」がAVXおよびAVX2をサポートした点を挙げ、「多くの最新ゲームとの互換性が向上した」と説明している。

ゲームの動作状況はデバイスの性能によって異なり、アーキテクチャが異なるArmデバイスでは判断が難しい場合も多い。こうした不安を軽減するため、Microsoftはデバイスのハードウェア能力に基づき、特定のタイトルがどの程度良好に動作するかをガイドする「Windows Performance Fit」という機能を提供している。ユーザーはダウンロード前に動作の目安を把握でき、ハードウェアとのミスマッチを避けられる。

反チート（不正防止）機能への対応も進んでいる。Epic Gamesの「Epic Anti-Cheat (EAC)」がArmベースのWindows 11 PCをサポートしたことで、 「Gears of War: Reloaded」や「フォートナイト」などの人気タイトルがArmデバイス上でローカル動作するようになった。