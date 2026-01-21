ガーミンジャパンは1月21日、ミリタリー準拠のタフネス性を備えたGPSスマートウォッチ「tactix」シリーズ新製品として、セラコートを施した新色モデル「tactix 8 AMOLED Cerakote」（タクティクス エイト アモレッド セラコート）を発表した。2月5日に発売する。価格は258,000円。

tactix 8 AMOLED Cerakote。サイズは51mmで、カラーはSlate Gray

tactix 8 AMOLED Cerakoteは、チタンベゼル／チタン製リアカバー付きFRPケースに、超薄膜のセラミック系コーティング「セラコート」を施した高性能GPSウォッチ。同社のフラッグシップモデル「fenix 8」と同等の機能を備え、コーティングにより耐食性、耐摩耗性、高温・紫外線・化学薬品への耐性などを強化した。軍用装備品や航空機器などと遜色ないミリタリーグレードを実現し、ボディは米国国防総省が規定するMIL-STD-810基準に準拠している。

搭載機能は現行のtactix 8シリーズと同等で、ステルスモードなどのタクティカル機能や、フライトトラッキングなどのアビエーション機能、スピーカー・マイク・フラッシュLEDなどを搭載する。アクティビティは100種類以上のスポーツに対応し、第5世代光学式心拍計による精度の高いヘルスモニタリングも利用可能。また、Suicaに対応したキャッシュレス決済機能も備えている。

位置測位はGPS／GLONASS／Galileo／Beidou／みちびき（補完信号）をサポート。バッテリー駆動時間はスマートウォッチモードで約29日間、GPSモードで約64時間。メモリは32GBを内蔵する。防水機能は10ATM（100m防水）。

画面は1.4インチの円形AMOLEDディスプレイで、解像度は454×454ピクセル。サイズは51×51×14.7㎜、重さは94g。