いろいろなWEBページを眺めていると、ときどき「この接続は安全ではありません」と表示されることがあります。グレーの背景に斜線が入った鍵、そして「このWebサイトで閲覧したり入力したりする情報は、ほかの人に読み取られたり変更されたりする可能性があります」という警告文からは、ここから先は立ち入るべからずという無言の圧すら感じます。

「この接続は安全ではありません」から始まる警告文は、SafariでアクセスしようとしているWEBサイトが「HTTPS」対応ではないこと、安全性を保つしくみがないことを意味しています。

インターネット上の巨大な情報ネットワーク全体を意味するWWW(World Wide Web)は、WEBサーバとWEBブラウザの間でデータを送受信するための通信ルールとして「HTTP(Hypertext Transfer Protocol)」を策定し、長らく利用してきました。しかし、平文(そのまま)の状態でやり取りされるため、暗号化機能を追加した「HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure)」が登場しました。

HTTPSでは通信全体が暗号化されるため、万が一盗聴されても通信内容の解読は困難で、改ざんされることもありません。証明書によりサーバの正当性を確認できるので、なりすましも難しくなっています。

かつてHTTPSの利用は、安全性を重視する一部のWEBサイトに限られていましたが、現在すべてのWEBサイトはHTTPS対応であることが求められています。Chromeなど他のWEBブラウザでも、HTTPS非対応のWEBサイトにアクセスするとSafariと同様の警告文が表示されます。

Safariでは、「設定」→「アプリ」→「Safari」画面にある「接続が安全ではないときに警告」スイッチをオフにすると、HTTPS非対応のWEBサイトであっても警告文は表示されなくなりますが、世の中には怪しいWEBサイトが溢れていることを考えると、オフにすべきではないでしょう。