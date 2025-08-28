突然iPhoneに「Appleアカウントがロックされています」という警告メッセージが現れたら、慌ててしまいますよね。多くの場合は思い当たる節があるはずですが、そうでなければ...直前の行動を振り返りつつ、何が原因でどう対処すればいいか考えてみましょう。

Appleアカウントがロックされる原因の第一に挙げられるのは、iCloudへのサインインなどパスワードを求められる場面で入力ミスを繰り返すことです。この場合は、信頼済みのデバイス(共通のアカウントでひも付けられているAppleデバイス)の設定アプリを使うか、WEBブラウザで「iforgot.apple.com」にアクセスするかでパスワードのリセットと再設定を行いましょう。

パスワード入力ミスや他のデバイスでのパスワードリセットなど原因がはっきりわかるのならば、慌てる必要はありませんが、まったく思い当たる節がない場合は急ぎましょう。なぜなら、セキュリティ上のトラブルに巻き込まれている可能性があるからです。

たとえば、なんらかの方法で自分のAppleアカウントおよびパスワードが流出してしまい、不正アクセスされたとき。ふだんと異なる国・地域のIPアドレスからのアクセスが検知された場合、iCloudのシステムは乗っ取りの可能性ありと判断しAppleアカウントをロックします。

Appleアカウントに登録したクレジットカードの不正利用が原因でロックされることもあります。プリペイドカードの不正利用が確認された、App Storeで不正ダウンロードが行われた、といった場合にもロックの対象となりえます。

ところで、Appleアカウントがロックされたことを騙る不審なメールが確認されています。「Appleアカウントがロックされた」という趣旨のメールが届いても、いきなりリンクをタップして画面の指示どおりにパスワードを入力したりせず、まずは設定アプリのAppleアカウント画面で本当にロックされているかどうかを確認しましょう。