Appleアカウントといえば、かつて「Apple ID」と呼ばれていたAppleのサービスを利用するための共通アカウントのこと。ユーザID(メールアドレス)とパスワードで構成され、iCloudメールやメッセージ、App StoreやiTunes Storeを利用するときにはサインインの手続きを行う必要があります。

そしてAppleアカウントには、支払いに使える仮想的なプリペイドカードとしての機能もあります。ウォレットアプリにAppleアカウントを追加し、そこにクレジットカードや電子マネーなどからチャージすることで、支払いに使えるようになります。コンビニエンスストアなどの対応店舗では、現金からチャージすることも可能です。

Appleアカウントにチャージしておくと、App StoreやiTunes StoreなどAppleが運営するオンラインサービスで便利に使えます。クレジットカードを保有していない人でも、アプリの購入やサブスクリプションの支払いが可能になります。ウォレットアプリに登録した他の支払手段に優先して使用されるため、できるだけクレジットカードは使いたくない、という現金主義の人にとっても役立ちます。

ただし、Appleアカウントで支払えるのはAppleが運営するサービスまたはApple Store(オンライン)のみ。他の電子マネー/プリペイドカードのように、コンビニエンスストアでの買い物には利用できません。ウォレットアプリで他の電子マネーに残高を移そうとしても、「アプリ内の支払いには対応していません」と表示されチャージに失敗します。

なお、Appleアカウントには「Appleギフトカード」からチャージすることが可能です。Appleギフトカードは、ときどきポイント還元などのキャンペーンを実施しているため、そのタイミングで購入しAppleアカウントにチャージしておけば、実質的にアプリやサブスクが割引価格になりますよ。