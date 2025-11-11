新しいiPhoneに機種変更後設定アプリを起動したら、トップ画面に「購入に含まれるサービス」と表示されていたという経験はありますか? それは、AppleがiPhoneを購入したユーザに対し提供する期間限定の特典です。

2025年11月現在で提供されるサービスには、音楽ストリーミングの「Apple Music」、動画ストリーミングの「Apple TV+」、多数のゲームアプリを楽しめる「Apple Arcade」があります。いずれも通常は月額固定の費用が発生するサブスクリプションサービスですが、iPhone購入者は"お試し利用"できるのです。

お試しとはいっても、それらのサービスに機能制限はありません。Apple Musicは1億曲以上が聴き放題、Apple TV+は独占配信される何百もの番組や映画を見放題、Apple Gamesも200以上のタイトルが遊び放題です。3カ月/93日を経過すると自動的に有償契約へ移行されるものの、期間内は有償契約と変わらず楽しめます。

ただし、それらの無料特典サービスは、ハードウェアのiPhoneではなく、iPhoneを初期設定/アクティベートしたときに利用したAppleアカウントに対し提供されます。他のAppleアカウントに無料特典サービスを譲ることもできないため、購入したiPhoneを譲渡する場合には注意が必要です。

なお、過去にサービスを利用したことがある場合は、無料特典サービスが適用されません。iPhoneをアクティベートしてから90日を経過した場合にも適用されないため、興味がある場合は早めに申し込みましょう。