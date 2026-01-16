YouTubeでHardware Unboxedチャンネルが「NVIDIA GeForce RTX 5070 Tiの生産が終わった」と報じたことに対して、NVIDIAが同製品の継続生産について声明を出した。GeForce RTX 5070 Tiの生産自体は終了しておらず、部材の供給不足によって出荷が滞っているようだ。

「NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti」の生産は終わっていない。全モデルで生産を継続中、NVIDIA声明

Hardware Unboxedは公開した動画の中で、NVIDIA GeForce RTX 5070 Tiの生産が終了したことについて報道した。大きなパートナーであるASUSが供給難に直面していることについて触れたほか、小売店では現状在庫のみで今後入荷の見通しが経っていないという。この動画の内容をもとに海外テック系媒体が一斉に同製品の生産終了を報じたことで混乱が生じ、今回NVIDIAが声明を発表する事態に発展しているというもの。

NVIDIAはHardware UnboxedやTom's Guideなどに対して、「GeForce RTX GPUに対する需要は依然として強く、メモリ供給が逼迫しています。当社はすべてのGeForce製品の出荷を継続しており、サプライヤーと緊密に連携してメモリ供給量の最大化に努めています」とコメントを送付。

やはり需給バランスの崩壊が取り沙汰されるGPUメモリがボトルネックになっている模様。すべてのGeForce製品の出荷を継続していると言及されたことから、現行製品のなかで生産が終了したSKUは存在しないようだ。Hardware UnboxedはNVIDIAの声明を受けて謝罪し、情報を更新している。