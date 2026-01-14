米NVIDIAがCES 2026にあわせて公開した新機能「NVIDIA DLSS 4.5」は、当初太平洋標準時で1月13日頃リリースするとされていた。しかし今のところリリースされておらず、初出時のブログ記事は「next week」という文面にこっそり修正されている。最大で18日（日本時間では19日頃）あたりまで遅らせたようだ。

「NVIDIA DLSS 4.5」を正式サポートするNVIDIA Appの公開がこっそり遅れている

NVIDIA DLSS 4.5は、CES 2026にあわせて発表された消費者向けの目玉アップデート。これまで提供されてきた第一世代トランスフォーマーモデルを第二世代トランスフォーマーモデルへと刷新した点が最大の特徴で、大幅な品質向上を実現したという。NVIDIA Appでは設定画面からベータ版に参加することも可能で、「NVIDIA App Beta 11.0.6」を適用すると正式リリース前に試用することができる。Preset LとPreset Mを適用するとDLSS 4.5が反映されるというもので、Preset Kを適用すればDLSS 4に戻すことも可能。

なお試したユーザーによると、RTX 40以降のハードでは高速かつ高品質だが、RTX 30以前では推論フォーマットの更新でかなり性能面に負担があることもわかってきた（関連記事：『「NVIDIA DLSS 4.5」はRTX 20 / 30にはちょっと荷が重い。“Preset”設定項目を確認しよう』）。

このDLSS 4.5に対応するNVIDIA App最新版は、当初1月13日にリリースされる見込みだったが、14日になっても公開されていない。何らかの不具合があるのか、旧世代製品に向けた改修が行われているのか気になるところだ。ちなみに正式リリースは延期されたが、ベータ版にはまだ参加可能。第2世代モデルの品質や重さを手元で試すことができる。