エレコムは12月16日、巻き取り式のUSB Type-Cケーブル一体型モバイルバッテリーを発表した。12月下旬に発売する。

ラインナップは、スマートフォンなどに適した22.5W出力モデルと、MacBook Airなど対応ノートPCも充電できる45W出力モデルの2種類。直販価格は22.5Wモデルが5,980円、45W出力モデルが6,980円。

USB Type-Cケーブル一体型モバイルバッテリー。約62cmのケーブルを本体に収納できる

約62cmのUSB Type-Cケーブルを本体に直付けした、10,000mAh容量のモバイルバッテリー。ケーブルは必要な分だけ引き出して使え、使用後は巻き取って本体に収納でき、持ち運びの邪魔にならない。ケーブルを除く搭載ポートはUSB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1。

22.5Wモデルの出力はUSB Type-Cポート／本体一体型USB Type-Cケーブルが最大20W（5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A）・PPS最大22W（5-11V/2A）。USB-Aが最大22.5W（5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A）。2ポート以上の同時接続時が合計最大15W（5V/3A）。

45Wモデルの出力はUSB Type-Cポート／本体一体型USB Type-Cケーブルが最大45W（5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)・PPS最大45W（5-20V/2.25A）。USB-Aが最大22.5W（5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A）。2ポート以上の同時接続時が合計最大15W（5V/3A）。

45Wモデルの入出力

製品温度の上昇を監視・制御するThermal Protectionを搭載し、過充電・過放電・過電流防止、短絡保護、温度検知の5つの保護機能を備えている。

カラーは22.5Wモデルがブラック／しろちゃん（ホワイト×ブラック）／ホワイトの3色。45Wモデルがブラック／ホワイトの2色。本体サイズはW51×D37×H82mm、重さは約220g。

小型充電式電池のリサイクルを推進する一般社団法人JBRCの回収対象製品となり、廃棄時は回収協力自治体や協力店（家電量販店・ホームセンターなど）での回収に対応する。