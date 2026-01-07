MSIは、米ラスベガスで開催中の「CES 2026」にて、Intelの最新プロセッサであるCore Ultra シリーズ3を搭載した「Prestige」シリーズなどの新製品群を発表した。

Prestige シリーズ

Prestigeシリーズは、MSIの定番高性能ノートPC。CES 2026ではより軽量・薄型化した「Prestige 14」「Prestige 16」などが公開された。

いずれもフルアルミボディと丸みを帯びたエッジを採用した新デザインを採用し、カスタマイズ可能な大型タッチパッド「Action Touchpad」を搭載。重さはPrestige 14で約1.32kg、Prestige 16で約1.59kgとなり、シリーズ中トップクラスの軽さをうたう。

プロセッサは最大50TOPSとなるIntel Core Ultra シリーズ3、グラフィックスはIntel Arc B390 GPUを搭載し、AI処理やPCゲーム、コンテンツ制作などに適する。

また2-in-1タイプの「Prestige Flip」およびPrestige Flip向けスタイラス「MSI Nano Pen」も発表された。MSI Nano Penは本体に収納・充電でき、15秒の充電で45分使用可能。Microsoftとの連携で、Copilot音声入力機能にも対応する。

このほか、約899gの軽さを実現した13.3型モバイルPC「Prestige 13 AI+」もIntel Core Ultra シリーズ3を採用した。

Stealth 16 AI+

MSIはCES 2026で新しいゲーミングPCも複数発表している。このうち「Stealth」シリーズは薄さ19.9mm、重さ2kg未満（暫定値）と前世代より薄型軽量化しながら、90Whの大容量バッテリーを搭載したパワフルな1台だ。

本体はフルアルミ筐体で、携帯性と性能の両立を図った。新たな冷却システム「Cooler Boost＋Intra Flow」と多方向排気設計を採用し、RTX 50シリーズGPUに最大20Wの追加電力を供給。クリエイティブ作業やゲーム、マルチタスク処理に対応する。

インタフェースはUSB-A×2、Thunderbolt4×2、HDMI、有線LANなどを搭載。デュアルメモリとSSDスロットでアップグレードも行える。

Stealth 16 AI+

Raider 16 Max

Raider 16 Maxは、前モデルより小型化しつつGeForce RTX 5090／5080 Laptop GPUとCore Ultra 200HXを搭載し高性能化したゲーミングノートPC。GeForce RTXTM 5090／5080 Laptop GPUで175W、Intel Core Ultra 200HXに125Wを供給するなど、高い性能を誇る。

冷却にも注力し、3基のファン、6本のヒートパイプ、5つの排気口、フェーズチェンジサーマルパッドを組み合わせた新設計の冷却システム「Cooler Boost Trinity+Intra Flow」を搭載。フル負荷時でも静音を保つとする。

Raider 16 Max

Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition

MSIのハンドヘルド型ゲーミングPC「Claw 8 AI+」では、新色「Glacier Blue Edition」が追加された。持ち手（コントローラ）部分に鮮やかなライトブルー「Glacier Blue」を採用した製品で、仕様は現行品と同じくIntel Core Ultra シリーズ2プロセッサを搭載する。

Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition

このほか第5世代QD-OLEDパネルとRGBストライプ構造を搭載した34インチゲーミングディスプレイ「MPG 341CQR QD-OLED X36」、0.51リットルのコンパクトな筐体にCore Ultra シリーズ3を搭載し豊富な端子も備えたCopilot+ PC「Cubi NUC AI+ 3MG」、新型ゲーミングマウス・キーボードなどが発表されている。