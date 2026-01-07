米ラスベガスで開幕した世界最大のテック見本市CES 2026で、台湾ASUSが2画面ノートPC「Zenbook DUO」の新型を出展し注目を集めている。あわせてIntelが新たな主力プロセッサ、Panther LakeことCore Ultra Series 3を発表しているが、この発表の会場内でも紹介され、話題となっていたPCだ。電力を抑えつつ高い性能を出しやすいPanther Lakeを搭載することで、新型Zenbook DUOは2画面の特殊な仕様を使いやすい薄型ボディで実現していた。





特にスリムさが際立っている。薄さに振ったARM系タブレット並に見えるほどだが、中身はPanther Lakeベースの高性能Windows PCだ

これはIntelのPanther Lake発表会場に設置されていたショウケースの様子。数あるPanther Lake搭載PCの中でも新型Zenbook DUOは目立っていた

最大の特徴は折り畳みヒンジで連結された2枚の14インチディスプレイ。キーボードとあわせて3枚の板を折り重ねたようなかっこうのPCになるが、収納時は通常のモバイルノートPCにしか見えず、天板を開けば一見普通のラップトップ型だ。キーボード部分の板は脱着が可能で、連結2画面の部分は置き方次第で上下画面や左右見開き画面などにでき、これまでにない広い作業領域を実現できる。

この特徴は従来機、2025年モデルのZenbook DUOでも同様だが、新型Zenbook DUOはPanther Lakeの省電力性も活かし、内部構造から設計を刷新。従来機よりも処理能力やバッテリー持続時間を伸ばしながら、かなり薄くスリムになっている。なおバッテリー持続時間は18時間以上と大幅に改善。スリムになった分フットプリントは5％ほど削減され(収納時W31.01×D20.86×H1.96～2.34cm)、重量も軽い(1.65kg、キーボード除くと1.35kg)。

2025年モデルのZenbook DUO(Core Ultra Series 2モデル)と並べてみた。右側が今回の新型Zenbook DUO。画面サイズは同じだがヒンジ改良や狭額縁化で小さく見える

従来機と並べてみた。右が新型Zenbook DUO

角度を変えて従来機と比較。手前が新型Zenbook DUO

スケルトン状態の新型Zenbook DUO

展示機ではPanther Lakeの最上位、5.1GHz駆動で16コア、GPUにArc B390を内蔵するCore Ultra X9 388Hを搭載していた。ほか、メモリは32GB容量のLPDDR5Xで、ストレージは2TB容量のPCIe 4.0 SSD。画面のスペックは2枚とも3K(2880×1800)の14インチOLEDで、応答速度は0.2ms、リフレッシュレートは144Hz、タッチスクリーンでスタイラスペンにも対応、ソフトウェアキーボードを出して物理キーボード部分を使わず画面部分のみで運用することもできる。

製品展開はグローバルでは今年の第1四半期～第2四半期にかけて順次開始する。日本向けでも発売の予定があり、ASUSの担当者は1月中旬以降に日本で製品発表会をやりたいと話していた。新型の型番はZenbook DUO「UX8407AA」となる。価格は未定だが、担当者によると「前モデルのZenbook DUOよりは高くなる」とのことなので、30万円は超えてきそうだ。ただ昨今、半導体の異常な価格高騰が急速に進んでおり、これは今年のPC価格全般に当てはまることだが、正直、価格はまるで読めない。