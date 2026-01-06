米NVIDIAは1月4日（現地時間）、同社公式Xに投稿する形で、CES 2026では新しいGPU製品を発表しないと明らかにした。ゲーマーにとっては残念な出来事になっている。

NVIDIA「RTX 50 SUPERの発表はありません」 CES 2026では消費者向けグラフィックスの新製品なし

NVIDIA GeForce（@NVIDIAGeForce）アカウント上に投稿された内容。同社ではCES 2026にあわせた発表会をTwitch上で実施する予定で、日本時間では2026年1月6日(火) 午後2時 JSTから配信。その中で最も注目が集まる新GPU製品について、「No new GPUs will be announced.（新しいGPUの発表はありません）」と付け加えた。例年では新製品の投入から1年前後でSUPERバリアントの発表が行われるため、ゲーマーにとっては残念なお知らせといえそう。メモリ需給バランスの悪化やHPC向け製品への注力、十分に高い現行製品の競争力など、さまざまな要因が考えられる。